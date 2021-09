Tiago Nunes explica "sim" ao Ceará, trabalho com base e reforços; veja pontos da entrevista

O técnico Tiago Nunes foi apresentado oficialmente à imprensa nesta quarta-feira (1°), após realizar o primeiro treinamento com o grupo do Ceará Sporting Club. O novo comandante do Alvinegro de Porangabuçu esteve ao lado do presidente Robinson de Castro, do executivo Jorge Macedo e do diretor de futebol Eduardo Arruda.

Robinson de Castro Presidente do Ceará "Temos muita confiança no trabalho dele, além do conteúdo, é um profissional que conhece a competição, nosso elenco, nossos concorrentes. Também potencializa os jovens jogadores do Ceará. Agradeço o Tiago por ter aceitado o convite. Seja bem-vindo e boa sorte."

Assista à coletiva na íntegra

Em sua primeira fala como técnico do Ceará, Tiago Nunes agradeceu à direção do Ceará Sporting Club e justificou sua vinda ao clube cearense, frisando a condução do projeto e o grupo de atletas.

"Gostaria de agradecer publicamente ao presidente, à direção, pela confiança. Me sinto muito honrado, feliz, fui muito bem recebido desde o primeiro contato que tivemos. Aceitei rapidamente este convite, porque acredito que o projeto está sendo conduzido de maneira equilibrada e séria. Temos um grupo de atletas, que foi, sem dúvidas alguma, o principal motivo para eu ter aceitado o convite. Um grupo competitivo."

Questionado sobre o estilo de jogo característico, o comandante gaúcho reconheceu a "essência do futebol brasileiro" de atuar de maneira ofensiva, vistosa e plástica, mas ressaltou que um técnico "deve saber transitar em todos os modelos de jogo".

"Vai muito das características dos jogadores, do adversário. Eu penso que o treinador deve saber transitar em todos os modelos de jogo, não ser especializado em um. O futebol, por até um certo romantismo, nós pensamos que temos que atacar a todo momento. Sei que a essência do futebol brasileiro é um futebol ofensivo, vistoso e plástico. Mas em uma competição com tantos jogos, calendário com descanso cada vez mais apertado, a qualidade técnica cai. Devemos aproveitar defensivamente o que já se tem, que é uma equipe muito estruturada, com transições fortes e fisicamente também, e tentar explorar no tempo certo, jogadores que tem exponencial para poder resolver dentro de cada momento."

Confira outros pontos abordados na entrevista coletiva:

Motivo do "sim" ao Ceará

"Primeiro pela característica dos jogadores, potentes fisicamente, capacidade de jogar em mais de uma função e pela perfomance que já vem apresentando em várias temporadas. Falei isso aos atletas. O Ceará está crescendo, a cada ano demonstra crescimento e competir por títulos. Me seduz esse tipo de desafio. Este tipo de perfil de jogador e de clube, me atrai, e por isso aceitei prontamente (o convite do Ceará)."

Conhecimento sobre Yony González

"Eu conheci o Yony jogando pelo Junior Barranquilla, pela Copa Sul-Americana, quando teve atuações destacadas. Tive a oportunidade de trabalhar com ele rapidamente no Corinthians. É um atleta que comigo sempre teve uma ótima postura profissional, treinou, se dedicou. Acredito muito na meritocracia, que é o próprio atleta que se escala."

Base do Ceará

"A base é o coração de qualquer clube. Não é uma questão que se discute, é fundamental para a sobrevivência do futebol. Você precisa ter jogadores que consigam reenergizar a equipe principal, não apenas no aspecto técnico, desportivo, mas também financeiro. Para mim, é um ponto de obrigação do treinador. Ter o olhar para um projeto que já teve jogadores convocados para a Seleção Brasileira, então é um projeto que está frutificando e nós temos a obrigação de acolher esse jogadores. Sobre jogar, as oportunidades, é meritocracia. O atleta jovem deve vir, se adaptar e merecer. Na hora que entrar, desempenhar."

"Recuperação" de Vina

"Ele (Vina) é um atleta reconhecidamente com alta capacidade técnica e de resolver o jogo. Os números dele neste ano mostram que é um dos jogadores que tem mais capacidade de participar de momentos decisivos, sejam com assistências ou gols. Este tipo de atleta precisa estar sempre sendo potencializado, jogando em setores do campo que podem dificultar a vida do adversário. Este é o papel do treinador, colaborar neste sentido. Tem a parcela que é do próprio atleta.

Reforços

"Como qualquer treinador, a gente sempre quer mais. O problema é fazer o "homem" (Robinson de Castro) abrir a carteira. O grupo é competente, é competitivo, mas se houver a possibilidade de agregarmos mais qualidade ao grupo, sem dúvidas. Vamos ver as possibilidades, não é contratar por contratar. É contratar jogadores que venham para acrescentar qualidade, aumentar a disputar interna por posições e vamos discutir isso nos próximos dias."