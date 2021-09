Tiago Nunes no Ceará: imagens do desembarque, conversa no vestiário e primeiro treino com jogadores

O técnico Tiago Nunes, o novo comandante alvinegro, chegou ao Ceará nesta quarta-feira (1), para apresentação oficial e condução do primeiro treino com os jogadores do elenco. O treinador foi recebido por representantes do clube e depois passou as primeiras orientações aos atletas, para implementar seu estilo de jogo.

As imagens foram cedidas pela comunicação do Ceará Sporting Club e mostram o desembarque o novo técnico no Estado, a apresentação dele aos jogadores pelo presidente Robinson de Castro, nas instalações do clube, e o primeiro treino no estádio Carlos de Alencar Pinto. Em seguida, Tiago Nunes participou da apresentação oficial à imprensa.

Veja as primeiras imagens de Tiago Nunes no Ceará

