Bastidores de Tiago Nunes no Ceará: saiba como foi acordo, papo com presidente e meta na Série A

O Ceará Sporting Club iniciou uma nova era em Porangabuçu com o técnico Tiago Nunes. Primeiro alvo do departamento de futebol e único nome contatado na segunda-feira (30), o comandante gaúcho conversou com a cúpula alvinegra às 14h, por 40 minutos, e aceitou a proposta no fim da tarde com contrato até o fim de 2022.

"O Tiago Nunes foi o primeiro e único nome que nós buscamos. O que ele queria era uma conversa, para sentir a confiança, saber do interno do nosso clube, da organização. Um técnico que sempre esteve no radar de grandes clubes, e escolheu o nosso projeto. Foi um movimento bacana, uma conversa também, porque ele demonstrou muito interesse de vir, um desejo", afirmou o presidente Robinson de Castro.

O anúncio oficial foi durante a noite por conta da envio da documentação. A principal meta traçada foi “seguir na primeira página da tabela da Série A”. Recebe o time na 8ª posição e precisa se manter no alto, mas agregando ao resultado melhor rendimento coletivo, um time mais ofensivo.

Procurado por Bahia e Fortaleza em situações recentes e anteriores, escolheu o Ceará como abertura para o Nordeste. Na conversa, o presidente Robinson apresentou o elenco, a estrutura, o cenário político e administrativo, e teve uma resposta rápida do profissional.

Durante o processo, Tiago Nunes demonstrou motivação pelo projeto e vontade de trabalhar na equipe. Elogiou o elenco do Ceará, reconheceu os atributos dos jogadores e os pontos de melhoria, e ressaltou o uso de atletas em diferentes posições para potencializar o desempenho no Brasileirão.

Elenco do Ceará:

Goleiros : André Luiz, João Ricardo, Vinícius Machado e Richard

: André Luiz, João Ricardo, Vinícius Machado e Richard Zagueiros : Messias, Klaus, Luiz Otávio, Gabriel Lacerda e Alan Uchôa

: Messias, Klaus, Luiz Otávio, Gabriel Lacerda e Alan Uchôa Laterais-direito : Gabriel Dias e Buiú

: Gabriel Dias e Buiú Laterais-esquerdo : Bruno Pacheco, Alessandro e Kelvyn

: Bruno Pacheco, Alessandro e Kelvyn Volantes : Marlon, Pedro Naressi, Oliveira, Fernando Sobral, William Oliveira, Geovane e Fabinho

: Marlon, Pedro Naressi, Oliveira, Fernando Sobral, William Oliveira, Geovane e Fabinho Meias : Vina e Jorginho

: Vina e Jorginho Atacantes: Jael, Jacaré, Airton, Erick, Yony, Helio Borges, João Victor, Rick, Cléber, Lima, Mendoza e Wendson

Assim, a promessa é de uma mudança no perfil tático e de postura da equipe. O tempo de 12 dias até o próximo jogo será fundamental para a imersão inicial da comissão técnica de Tiago Nunes, que chega com mais dois auxiliares. Daniel Azambuja, que trabalhou com o técnico no passado, será o membro fixo da comitiva alvinegra durante a passagem do treinador.

Títulos de Tiago Nunes na carreira:

Campeonato Paranaense (2018) | Athletico-PR

Copa Sul-Americana (2018) | Athletico-PR

Copa do Brasil (2019) | Athletico-PR

Levain Cup (antiga Copa Suruga) (2019) | Athletico-PR

Campeonato Gaúcho (2021) | Grêmio

Internamente, a contratação foi celebrada, principalmente por se tratar de um perfil da nova geração que aceitou a oferta. O sucesso recente no Athletico-PR e as escolhas por Corinthians e Grêmio ao longo da carreira mostram a mudança de paradigma do Ceará na busca pelo treinador.

A avaliação futura depende de tempo, mas o acerto entre Ceará e Tiago Nunes parece positivo para ambos. O clube quer uma nova mentalidade em campo, e o treinador quer um ambiente seguro para entregar um novo trabalho de sucesso na carreira.