Conversa com Guto, reuniões e boa impressão: bastidores do início de Tiago Nunes no Ceará

Como é de praxe para todo treinador que assume um clube com a temporada em andamento, a chegada de Tiago Nunes no Ceará foi marcada por muita correria. Em poucas horas, o novo comandante alvinegro desembarcou na capital cearense, teve reuniões com dirigentes e jogadores, comandou o primeiro treino com o elenco e já foi apresentado à imprensa, mostrando o cartão de visitas.

O gaúcho de 41 anos desembarcou na capital cearense no fim da manhã e seguiu direto para almoço com Robinson de Castro, na empresa particular do presidente. Na ocasião, também estavam presentes o executivo de futebol, Jorge Macêdo, e o diretor financeiro, João Paulo Silva.

Já ali, no primeiro contato pessoal, Tiago conheceu melhor todo o contexto atual do Ceará. Características de jogadores do elenco, modelo de jogo, ambiente político, projeto esportivo, ideias para o futuro e expectativas para a sequência da temporada foram alguns assuntos debatidos. Os temas que transbordam as quatro linhas são relevantes pois foram, também, determinantes para o aceite da proposta.

O treinador já demonstrou prévio conhecimento do elenco de forma até mais aprofundada, esmiuçando algumas características de jogadores e detalhando funções que podem ser executadas por atletas que, atualmente, não as executam, o que agradou dirigentes alvinegros.

Curiosamente, ele colheu informações com Guto Ferreira, ex-técnico do Alvinegro. Os dois trocaram mensagens via telefone antes da chegada de Tiago e o contato serviu para que o sucessor já tivesse noção do cenário que encontraria.

Em seguida, foi para Porangabuçu. Chegou cedo e teve a oportunidade de conhecer a estrutura, passando por todos os departamentos (centro médico, departamento de análise de desempenho, departamento de fisiologia, vestiários, etc) e acompanhou também o andamento das obras que o clube realiza na preparação para receber jogos oficiais em sua sede.

Teve nova reunião, desta vez com toda a diretoria do clube, e em seguida foi apresentado aos jogadores. Cumprimentou um por um e realizou o primeiro discurso ao elenco. A chegada de um novo treinador, por si só, já dá uma "chacoalhada" no ambiente, e sendo um cara que tem títulos relevantes conquistados há pouco tempo e um nome de respeito no mercado, mexeu ainda mais. O papo foi visto como bastante positivo.

Treino em campo

Legenda: Tiago Nunes fará estreia contra o Grêmio Foto: Felipe Santos/CearáSC

A primeira atividade em campo já foi integrada, mas ainda de forma mais amena. O elenco se reapresentou após a derrota por 2 a 0 para o América-MG, em Belo Horizonte, e enfrentou ainda viagem desgastante. O primeiro trabalho não teria como ser já em alta intensidade, mas Tiago tem 11 dias para preparar a equipe de olho na estreia, contra o Grêmio, dia 12.

Algumas atividades técnicas serviram para que o treinador alvinegro fizesse as primeiras observações in loco dos jogadores que comandará a partir deste 1º de setembro. Pelo que falou na entrevista coletiva de apresentação, Nunes gostou do que viu.

A recepção entre os jogadores também foi positiva. Há a expectativa que a chegada de uma outra linha de pensamento, com diferentes conceitos e uma nova filosofia de jogo possa oxigenar a forma de a equipe atuar. E também de recuperar alguns jogadores que não estavam atuando ou apresentavam desempenho abaixo do esperado.

Cartão de visitas

Tiago Nunes encerrou o primeiro dia no novo emprego em jantar com membros da diretoria, em restaurante na capital cearense. Um ambiente mais descontraído para facilitar ainda mais na adaptação de um casamento que está apenas começando, mas pelo cartão de visitas, parece ser promissor para os dois lados.