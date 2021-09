Tiago Nunes avalia primeira semana no Ceará e elogia elenco por rápida assimilação de ideias

O técnico Tiago Nunes completou nesta quarta-feira (8) uma semana inteira no comando do Ceará. O comandante alvinegro avaliou o período inicial, elogiando a estrutura e as pessoas que compoem o clube, falando também sobre ideias de jogo que pretende utilizar e elogiando o elenco pela rápida assimilação de ideias que foram passadas.

"Eu e toda a comissão técnica que me acompanhou nesse primeiro momento fomos muito bem recebidos, o capital humano, as pessoas que aqui estão, além da capacidade profissional, são extremamente generosas. Elas dão toda a condição de nos ambientarmos o mais rápido possível. A primeira semana muito boa, muito positiva por parte de todos os profissionais que aqui estão e principalmente dos atletas, que estão dando uma resposta no dia a dia de treinamentos muito qualificada e com muito empenho", disse ele em entrevista ao canal oficial do clube, a Vozão TV.

Tiago destacou ainda que a tendência é de poucas mudanças bruscas em relação ao trabalho desenvolvido por Guto Ferreira e que pretende implementar sua filosofia de forma gradativa.

"O principal ponto nesse momento é que possamos encontrar um equilíbrio, sobretudo entre o que já vinha sendo desenvolvido pelo Guto e sua comissão. Daremos continuidade aos bons comportamentos dessa equipe, que já existiam, e aos poucos iremos também agregando algumas visões táticas e conceituais que a gente acredita, que são importantes para que o Ceará possa ser mais competitivo do que já é. Os atletas têm se empenhado muito, têm se dedicado. É uma equipe fisicamente muito forte e que no dia a dia tem se empenhado para absorver o mais rápido possível o que estamos trazendo, sem perder como característica do que já tinha".

A estreia do comandante alvinegro será neste domingo (12), às 11 horas, contra o Grêmio, em Porto Alegre, justamente o ex-clube do técnico.