Grêmio anuncia lateral Rafinha, ex-Flamengo e Bayern de Munique

A diretoria do Grêmio anunciou neste domingo, logo após a goleada de 4 a 0 sobre o Pelotas, em Porto Alegre, a contratação do lateral-direito Rafinha como o primeiro reforço para a temporada 2021. Na tarde do último sábado, o clube acertou acordo que definiu a contratação do jogador, cujo vínculo será até dezembro deste ano.

"Temos uma situação de comunicar a contratação do Rafinha, fruto de uma reunião que ocorreu na sexta-feira, foi uma reunião extremamente consistente de avaliações técnicas e decisões do Grêmio", disse o presidente Romildo Bolzan Jr. durante a entrevista coletiva após o jogo pelo Campeonato Gaúcho.

Renato decisivo na contratação

O dirigente, que anteriormente não concordava com a chegada, foi persuadido pelo técnico Renato Gaúcho, que sempre apoiou a contratação do lateral-direito. "É um contrato de oito meses, na perspectiva salarial que o clube tinha no contexto do Grêmio, e um jogador que joga em toda ala direita, lateral ou avançado, e o Grêmio faz essa aquisição para pontuar as grandes contratações", completou.

Natural de Londrina (PR), Rafinha recém retornou de sua segunda passagem pela Europa, onde jogava pelo Olympiakos, da Grécia. A primeira jornada no Velho Continente, iniciada em 2013, rendeu o começo de uma trajetória vitoriosa ao atleta como defensor do Bayern de Munique. Com o time alemão, sagrou-se sete vezes campeão do Campeonato Alemão, além de vencer também a Liga dos Campeões da Europa.

No Brasil, o jogador de 35 anos vestiu a camisa do Flamengo, ajudando a equipe rubro-negra a conquistar o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores de 2019. O atleta foi ainda campeão da Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana pelo time carioca.

O novo reforço se apresenta nesta segunda-feira, no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre, para a realização de exames médicos. Depois de superada esta etapa será comunicada a apresentação do atleta.