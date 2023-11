Grécia x França: Onde assistir, palpite e prováveis escalações

Nesta terça-feira (21) as equipes de Grécia e França se enfrentam pelas Eliminatórias da Eurocopa. Os franceses ocupam a primeira posição do grupo B, com 21 pontos em sete jogos. Já a Grécia está em terceiro lugar, com 12 pontos em sete partidas. O jogo acontece às 16h45 (horário de Brasília), no Aviva Stadium, na Grécia.

ONDE ASSISTIR

O jogo será transmitido pela SporTv.

PALPITE

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Provável escalação da Grécia: Vlachodimos; Baldock, Mavropanos, Retsos, Tsimikas; Bakasetas, Bouchalakis, Pelkas; Konstantelias, Giakoumakis, Masouras. Técnico: Gus Poyet.

Provável escalação da França: Samba; Koundé, Saliba, Disasi, Lucas Hernandez; Fofana, Rabiot; Dembele, Griezmann, Mbappé; Kolo Muani. Técnico: Didier Deschamps.

FICHA TÉCNICA | GRÉCIA X FRANÇA

Estádio: Aviva Stadium (Grécia)

Data: terça-feira, 21 de Novembro.

Horário: 16h45 (horário de Brasília).