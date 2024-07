GP do Fortaleza Quarter Horse Show é decidido por milésimos de segundos

O grande vencedor do 15º GP Fortaleza Quarter Horse Show só foi conhecido no Photo finish. Na tarde do último domingo (14), o Jockey Club Cearense recebeu a emocionante disputa que terminou com a vitória do potro Quilombo Corona pilotado pelo jóquei F . Rodrigues. Ele terminou apenas 7 milésimos de segundos na frente da potranca Flexa Zoom conduzida pelo jóquei A . Santos. A criação vencedora é do Haras Primavera e propriedade do Haras ZM. O Photo finish, é uma tecnologia empregada que reproduz a imagem da linha de chegada, ajudando assim a saber quem foi o vencedor.

Legenda: O Photo finish, é uma tecnologia empregada que reproduz a imagem da linha de chegada, ajudando assim a saber quem foi o vencedor. Foto: Divulgação

A emocionante disputa foi acompanhada por diversos criadores e amantes do jóquei. A organização anunciou que a premiação do Fortaleza Quarter Horse Show foi de R$ 300 mil no GP com provas em 365 metros.

O evento teve animais de Ceará, Pernambuco, Bahia, Piauí e Pará.