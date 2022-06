Goiás x Cuiabá: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Goiás entra em campo neste domingo (26), às 18h (horário de Brasília), contra o Cuiabá, pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO).

Onde assistir

A partida será transmitida no Premiere.

Palpite para o jogo

Prováveis escalações

Goiás: Tadeu; Yan Souto, Reynaldo e Caetano; Diego, Matheus Sales, Caio Vinícius, Elvis e Dadá Belmonte; Vinícius e Pedro Raul. Técnico: Jair Ventura.

Cuiabá: Walter; João Lucas, Alan Empereur, Marllon e Uendel; Camilo, Rafael Gava e Kelvin Osorio; André Luís, Felipe Marques e André (Elton). Técnico: António Oliveira.

Ficha técnica | Goiás x Cuiabá

Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia (GO)

Data: 26/06/2022 (domingo)

Horário: 18h (de Brasília)

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (FIFA-PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (FIFA-PR) e Ivan Carlos Bohn (PR)

Árbitro de Vídeo (VAR): Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA-SP)