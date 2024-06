Geórgia x República Tcheca: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

A bola rola neste sábado (22), às 10 horas (horário de Brasília), para Geórgia e República Tcheca, no Volksparkstadion, em Hamburgo, na Alemanha. A partida é válida pela segunda rodada do Grupo F da Eurocopa.

As duas equipes estrearam com derrotas e precisam vencer para continuar respirando em busca da classificação para a próxima fase do torneio. A seleção da Geórgia foi derrotada pela Turquia por 3 a 1. Já a República Tcheca perdeu para Portugal pelo placar de 2 a 1.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão através do SporTV e Globoplay.

PALPITE

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Provável escalação da Geórgia: Giorgi Mamardashvili; Lasha Dvali, Guram Kashia e Solomon Kvirkvelia; Otar Kakabadze, Giorgi Kochorashvili, Anzor Mekvabishvili, Giorgi Chakvetadze e Giorgi Tsitaishvili; Khvicha Kvaratskhelia e Georges Mikautadze Técnico: Willy Sagnol.

Provável escalação da República Tcheca: Jindrich Stanek; Tomás Holes, Robin Hranác e Ladislav Krejcí; Tomás Soucek, Vladimír Coufal, Antonín Barák, Lukás Provod e David Doudera; Mojmír Chytil e Patrik Schick. Técnico: Ivan Hasek.

FICHA TÉCNICA | GEÓRGIA X REPÚBLICA TCHECA

Partida: Segunda rodada do Grupo F.

Local: Volksparkstadion, em Hamburgo (Alemanha).

Data: 22 de junho (sábado).

Horário: 10h (horário de Brasília).