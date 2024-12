Gabriel Bortoleto disputa título do campeonato da F2; veja horários e onde assistir

A Fórmula 2 chega para sua última corrida do calendário, no neste domingo (8), no GP de Abu Dhabi, nos Emirados Arabes, às 6h25. E a última corrida da temporada tem um brasileiro na luta pelo título no circuito de Yas Marina.

Já confirmado no grid da F1 de 2025 com a equipe Sauber, Bortoleto lidera o campeonato com a equipe Invicta, com 188,5 pontos, contra 188 do francês Isack Hadjar com a Campos e 163 do estoniano Paul Aron da Hitech.

Onde assistir?

No streaming oficial da F1, o F1TV, BandSports e Band.

Veja programação completa do último GP da Fórmula 2

Confira a programação da F2 em Abu Dhabi:

Sábado, 7 de dezembro

9h15 – corrida Sprint (vale 10 pontos para o vencedor e 8 para o vice)

Domingo, 8 de dezembro

6h25 – corrida principal (Vale 25 pontos para o vencedor e 18 para o vice)