Futsal Cearense perde Salmito Neto; Ceará e Fortaleza lançam notas de pesar

O Futsal cearense perdeu um dos seus maiores nomes: Salmito Neto. Ele faleceu nesta terça-feira (17), vítima de infarto. Além de ter brilhado nas quadras, Salmito revelou para o futebol talentos como: Osvaldo, Dudu Cearense, Pinga, Rony, entre outros.

Ceará e Fortaleza divulgaram nota de pesar nesta terça-feira.

Nota do Ceará

"O Ceará Sporting Club vem, por meio desta nota, demonstrar o seu mais profundo pesar pelo falecimento de Salmito Ferreira Neto, o Salmito, que nos deixou na manhã desta terça-feira, 17/05, vítima de um infarto. Salmito foi um dos maiores nomes da história do futsal cearense e treinou a modalidade do clube no ano de 2007. O Time do Povo deseja forças à família e aos amigos de Salmito e se solidariza neste momento de tanta dor".

Nota do Fortaleza

"Com profundo pesar, o Fortaleza Esporte Clube lamenta imensamente o falecimento do professor Salmito Ferreira Neto, que foi um dos maiores treinadores de futsal do estado. Em nome da presidência, diretoria e de todo o clube, o Leão do Pici presta sinceros e grandes sentimentos de condolência aos amigos e familiares por esta perda dolorosa. Além de desejar forças e conforto para todos", escreveu o time.