Futebol adota cinco substituições de forma definitiva e aumenta atletas no banco de reservas

O futebol recebeu novas regras de forma definitiva nesta segunda-feira (13). Após uma reunião em Doha, no Catar, a International Board (IFAB), que valida o regimento do esporte, aprovou a manutenção das cinco substituições por jogo. A medida foi adotada durante o pico da pandemia de Covid-19.

A Fifa avalia a sanção e estuda a aplicação na próxima Copa do Mundo, em novembro. A IFAB indicou ainda que a medida é válida a partir do dia 1º de julho.

Além disso, também foi aprovada a expansão do número de jogadores no banco de reservas. O total de suplentes previstos em súmula subiu de 12 para 15 atletas.

As medidas visam ampliar as opções de substituição das comissões técnicas, além de evitar prejuízo técnico ao desporto com mais jogadores disponíveis ao evento.