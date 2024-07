França x Brasil, pelo handebol feminino nas Olimpíadas 2024: veja horário e onde assistir

A Seleção Brasileira de handebol encara as donas da casa, Seleção Francesa, nesta terça-feira (30), às 14h, pela terceira rodada da fase de grupos da Olimpíada de Paris. As brasileiras já entraram em quadra em duas oportunidades, com uma vitória e uma derrota. O confronto acontece no Paris Expo Porte de Versailles, na França.

O Brasil começou a competição com vitória avassaladora por 29 a 18 diante da Espanha. Foi o primeiro triunfo brasileiro contra as espanholas desde 2014. Depois disso, as brasileiras perderam para a Hungria, por 25 a 24, com um gol no último lance, pela segunda rodada do Grupo B.

ONDE ASSISTIR

O torcedor pode acompanhar o confronto pela TV Globo, SporTV, Globoplay e CazéTV (Youtube).

"GRUPO DA MORTE"

Além de Brasil e Espanha, que conquistou o bronze em Londres 2012, o Grupo B conta com a campeã mundial de 2021, Holanda, e a atual campeã olímpica e mundial, França. O grupo fica completo com a Hungria, detentora de três medalhas olímpicas e um título mundial, e a Angola.

FORMATO DA COMPETIÇÃO

O handebol nos Jogos Olímpicos é disputado por 12 países que, na primeira fase, são divididos em duas chaves com seis seleções que se enfrentam em cinco rodadas iniciais. Os quatro primeiros colocados de cada grupo avançam para o mata-mata.

A sequência do chaveamento prevê os confrontos entre o primeiro colocado de um lado, contra o quarto colocado da outra chave, enquanto o segundo encara o terceiro. Depois disso, saem os semifinalistas e, posteriormente, os finalistas dos Jogos Olímpicos.

FICHA TÉCNICA | FRANÇA X BRASIL

Local: Paris Expo Porte de Versailles, na França

Data: 30/07/24 (terça-feira)

Horário: 14h (Horário de Brasília)