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Fortaleza x Criciúma pela 5ª rodada da Série B é transferido para o Presidente Vargas

Mudança ocorreu por indisponibilidade do Castelão

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 22:59)
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Legenda: O Fortaleza fará seu próximo jogo da Série B como mandante no PV
Foto: KID JUNIOR / SVM

O próximo jogo em casa do Fortaleza pela Série B será no estádio Presidente Vargas. A partida será pela 5ª rodada, contra o Criciúma, no dia 19, às 20 horas e teve o local alterado pela  indisponibilidade do Castelão.

O Gigante da Boavista sediará o show da banda americana de hard rock, Guns N' Roses um dia antes, no dia 18 de abril.

Antes do confronto em casa, o Leão joga como visitante, pela 4ª rodada, contra o São Bernardo, no estádio 1º de Maio, no domingo (12), às 18h. O Tricolor é o 13º colocado da Série B com 4 pontos em 3 rodadas.

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