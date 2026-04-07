Fortaleza x Criciúma pela 5ª rodada da Série B é transferido para o Presidente Vargas

O próximo jogo em casa do Fortaleza pela Série B será no estádio Presidente Vargas. A partida será pela 5ª rodada, contra o Criciúma, no dia 19, às 20 horas e teve o local alterado pela indisponibilidade do Castelão.

O Gigante da Boavista sediará o show da banda americana de hard rock, Guns N' Roses um dia antes, no dia 18 de abril.

Antes do confronto em casa, o Leão joga como visitante, pela 4ª rodada, contra o São Bernardo, no estádio 1º de Maio, no domingo (12), às 18h. O Tricolor é o 13º colocado da Série B com 4 pontos em 3 rodadas.