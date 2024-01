Fortaleza x CRB pela Copinha: confira horário, onde assistir ao vivo e palpites

O Fortaleza entra em campo neste domingo (14), às 20h30, no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú (SP), para enfrentar o CRB no duelo válido pela 3º Fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. As equipes se enfrentam em jogo único.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo CazéTV, no YouTube.

PALPITE PARA O JOGO

Em caso de empate no tempo normal, a decisão da vaga será nos pênaltis. Quem vencer o confronto vai encarar o vencedor de Atlético-GO x Corinthians, que também se enfrentam neste domingo.

Campanha do Leão

Na primeira fase, o Leão teve 100% de aproveitamento e terminou como primeiro colocado do grupo 11, após vencer o Castanhal-PA por 2 a 0, o CRB-AL por 4 a 3 e o VOCEM-SP por 2 a 0.

Já na 2ª Fase, o Tricolor goleou o Internacional por 4 a 0, em sua melhor exibição na Copinha. O destaque do jogo foi Iarley, com 3 gols.

FORTALEZA x CRB | FICHA TÉCNICA

Competição: jogo único da 3ª fase da Copinha

Local: Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú (SP)

Data: 14/01/2024

Horário: 20h30 (de Brasília)