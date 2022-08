Fortaleza x Corinthians: 43 mil torcedores garantem presença no jogo; clube libera mais ingressos

Mais de 43 mil torcedores já garantiram presença no duelo entre Fortaleza e Corinthians. Outra carga de ingressos foi liberada neste sábado (20). As equipes se enfrentam na 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Na última parcial divulgada pelo clube, 43.328 já confirmaram a ida ao jogo. FOram 25.508 em check-in e 17.820 em ingressos vendidos. O Tricolor do Pici lançou valores promocionais, com ingressos a partir de R$15,00. Veja mais detalhes aqui.

O clube anunciou que também liberou bilhetes para o setor Inferior Norte para os torcedores do clube. A inteira custa R$30 (inteira) e R$15 (meia).

O confronto entre as equipes será neste domingo (21), na Arena Castelão, às 18h (de Brasília). A Verdinha e o Diário do Nordeste acompanham a partida ao vivo e em tempo real.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil