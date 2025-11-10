Diário do Nordeste
Fortaleza volta aos treinos com foco no Atlético-MG, próximo adversário no Brasileiro

Equipe comandada por Martín Palermo iniciou atividades nesta segunda (10)

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 21:21)
Jogada
Legenda: Fortaleza se reapresenta com foco no Atlético-MG.
Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O Fortaleza se reapresentou nesta segunda-feira (10) para iniciar os trabalhos com foco no Atlético-MG. O time comandado por Martín Palermo empatou com o Grêmio na rodada anterior do Brasileiro e precisa voltar a vencer para seguir vivo na luta contra o rebaixamento. O Leão está sem perder há quatro partidas.

No entanto, para o próximo confronto, a equipe não terá à disposição três jogadores importantes: o zagueiro Emanuel Brítez, o atacante Adam Bareiro e o meia Matheus Pereira. Os dois primeiros por suspensão após o terceiro amarelo, e o segundo por cartão vermelho no duelo contra o Grêmio. 

O Tricolor do Pici é o vice-lanterna da competição com apenas 30 pontos somados, na 19ª rodada do Brasileiro. Os times entram em campo nesta quarta-feira (12), a partir das 20h30 (de Brasília), na Arena MRV. 

