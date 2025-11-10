Quem tem a tabela mais difícil dos 6 ameaçados pelo rebaixamento na Série A? Veja análise
Faltam 5 rodadas para o fim da Série A, com Leão ainda tendo um jogo atrasado
Restando 5 rodadas - e 6 jogos para alguns times, como o Fortaleza - 6 clubes correm risco de rebaixamento. O critério para definir os times é a diferença de pontos para o Vitória, time que abre o Z4. Do Grêmio, 14º com 40, ao Juventude, 19º com 32, todos estão na luta.
Assim, quem tem 42 pontos - Vasco, Bragantino, Ceará e Corinthians - com 9 pontos de vantagem para o Z4, não está na 'briga'.
OS seis ameaçados de rebaixamento
E quem tem a tabela mais difícil até o fim da Série A?
O Diário do Nordeste fez uma projeção de nível de dificuldade baseado no desempenho dos adversários de cada clube dentro e fora de casa. Por exemplo, o nível de dificuldade de enfrentar um Flamengo na casa dele é de 41 pontos (equivalente a pontuação dele como mandante), enquanto pegar o Sport na Ilha é de 10 pontos, utilizando o mesmo critério.
O total de pontos será dividido pelo número de jogos, já que alguns clubes ainda tem partidas atrasadas.
1º) Fortaleza (25,5 de dificuldade)
Atlético/MG x Fortaleza
Bahia x Fortaleza
Bragantino x Fortaleza
Fortaleza x Atlético-MG
Fortaleza x Corinthians
Botafogo x Fortaleza
Os pontos dos adversários do Leão como mandante e visitante somados dão 153, divididos por 6 - jogos que o Fortaleza ainda tem - a média de dificuldade é de 25,5, que é a maior entre os 6 que lutam para não cair.
O Leão vem de três empates frustrantes seguidos - Santos, Ceará e Grêmio - e só tem 6 jogos para tirar a diferença de 5 pontos para o Vitória. E os 3 jogos seguintes serão fora de casa, contra dois mandantes fortes: Atlético/MG e Bahia.
O último jogo é contra outro mandante forte, que luta por vaga direta na Libertadores: O Botafogo.
Outro agravante é que o clube não tem mais nenhum confronto direto com equipes do Z4.
Os dois jogos em casa parecem acessíveis, com o Galo pensando na Sul-Americana e o Corinthians já desmobilizado pensando na Copa do Brasil, mas 6 pontos não são suficientes para o Leão escapar. Será preciso pontuar fora de casa.
Com 30 pontos e 5 para sair do Z4, o Leão precisaria de 15 para chegar aos 45, ou 12 pelo aproveitamento atual do 16º.
De toda forma, conquistar 4 vitórias em 5 jogos é uma tarefa muito complicada para um time que só venceu 7 jogos de 32.
Luta pelo G6 (2): Bahia e Botafogo
Meio de Tabela (4): Atlético-MG (2x), Bragantino, Corinthians
Do Z4 (0): Ninguém
2º) Vitória (22,2 de dificuldade)
Palmeiras x Vitória
Bragantino x Vitória
Vitória x Mirassol
Sport x Vitória
Vitória x São Paulo
Os pontos dos adversários do Leão da Barra como mandantes e visitantes somados dão 111, divididos por 5 jogos, a média de dificuldade é de 22,2.
O único jogo acessível do Leão da Barra é contra o Sport. No mais, são 2 times do G4 como adversário e dois na luta pelo G6. A tabela do Vitória é complicada.
Times do G4 (2): Mirassol e Palmeiras
Luta pelo G6 (1): São Paulo
Meio de Tabela (1): Bragantino
Do Z4 (1): Sport
3º) Santos (22 de dificuldade)
Santos x Palmeiras
Santos x Mirassol
Internacional x Santos
Santos x Sport
Juventude x Santos
Santos x Cruzeiro
Os pontos dos adversários do Santos como mandante e visitante somados dão 128, divididos por 6 - número de jogos que o Peixe ainda tem - a média de dificuldade é de 21,3. É a tabela mais difícil de todos os times que lutam contra o rebaixamento.
O Santos tem 3 jogos contra times do G4, pegando Palmeiras, Mirassol e Cruzeiro. A tabela balanceia um pouco ao enfrentar 3 confrontos diretos no Z4: Inter, Juventude e Sport.
Times do G4 (3): Palmeiras, Cruzeiro e Mirassol
Confronto direto: (3): Juventude, Sport e Internacional
4º) Juventude (21 de dificuldade)
Juventude x Cruzeiro
São Paulo x Juventude
Juventude x Bahia
Juventude x Santos
Corinthians x Juventude
O Juventude vem reagindo na Série A com dua vitórias como visitante, mas a situação ainda é complicada. A tabela dele prevê um time do G4 e um do G6.
Times do G4 (1): Cruzeiro
Luta pelo G6 (1): Bahia
Meio de Tabela (2): Santos, Corinthians e São Paulo
5º) Grêmio (19,8 de dificuldade)
Grêmio x Vasco
Botafogo x Grêmio
Grêmio x Palmeiras
Grêmio x Fluminense
Sport x Grêmio
O Grêmio é o time que precisa de menos pontos dos 6, por já estar com 40. Ele precisa apenas de 3 ou 4, por isso é só não vacilar. Tem um confronto acessível fora contra o Vasco, depois 3 pedreiras da parte de cima da tabela (Palmeiras, Fluminense e Botafogo), e encerra contra o lanterna Sport.
Rivais do G4 (1): Palmeiras
Luta pelo G6 (3): Vasco, Botafogo e Fluminense
Do Z4 (1): Sport
6º) Internacional (19,6 de dificuldade)
Ceará x Internacional
Internacional x Santos
Vasco x Internacional
São Paulo x Internacional
Internacional x Bragantino
A tabela do Inter mediana, mas a fase do time é muito ruim, em queda livre. O Colorado recebe equipes que pontuam pouco como visitante - Santos e Bragantino - e fora, tem apenas um jogo complicado fora: o Ceará.
Os jogos contra Vasco - em crise - e São Paulo - que joga na Vila Belmiro - pode tornar a tarefa do Colorado menos complicada.
Luta pelo G6 (2): São Paulo e Vasco
Meio de Tabela (2): Ceará e Bragantino
Confronto direto (1): Santos