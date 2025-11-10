Quem tem a tabela mais difícil dos 6 ameaçados pelo rebaixamento na Série A? Veja análise

Restando 5 rodadas - e 6 jogos para alguns times, como o Fortaleza - 6 clubes correm risco de rebaixamento. O critério para definir os times é a diferença de pontos para o Vitória, time que abre o Z4. Do Grêmio, 14º com 40, ao Juventude, 19º com 32, todos estão na luta.

Assim, quem tem 42 pontos - Vasco, Bragantino, Ceará e Corinthians - com 9 pontos de vantagem para o Z4, não está na 'briga'.

OS seis ameaçados de rebaixamento

Legenda: Do 14º colocado ao 19º, todos estão lutando contra o rebaixamento (o Sport está praticamente rebaixado) Foto: Reprodução / srgoool

E quem tem a tabela mais difícil até o fim da Série A?

O Diário do Nordeste fez uma projeção de nível de dificuldade baseado no desempenho dos adversários de cada clube dentro e fora de casa. Por exemplo, o nível de dificuldade de enfrentar um Flamengo na casa dele é de 41 pontos (equivalente a pontuação dele como mandante), enquanto pegar o Sport na Ilha é de 10 pontos, utilizando o mesmo critério.

O total de pontos será dividido pelo número de jogos, já que alguns clubes ainda tem partidas atrasadas.

1º) Fortaleza (25,5 de dificuldade)

Atlético/MG x Fortaleza

Bahia x Fortaleza

Bragantino x Fortaleza

Fortaleza x Atlético-MG

Fortaleza x Corinthians

Botafogo x Fortaleza

Legenda: O Fortaleza tem uma tabela difícil na luta pela permanência Foto: ISMAEL SOARES / SVM

Os pontos dos adversários do Leão como mandante e visitante somados dão 153, divididos por 6 - jogos que o Fortaleza ainda tem - a média de dificuldade é de 25,5, que é a maior entre os 6 que lutam para não cair.

O Leão vem de três empates frustrantes seguidos - Santos, Ceará e Grêmio - e só tem 6 jogos para tirar a diferença de 5 pontos para o Vitória. E os 3 jogos seguintes serão fora de casa, contra dois mandantes fortes: Atlético/MG e Bahia.

O último jogo é contra outro mandante forte, que luta por vaga direta na Libertadores: O Botafogo.

Outro agravante é que o clube não tem mais nenhum confronto direto com equipes do Z4.

Os dois jogos em casa parecem acessíveis, com o Galo pensando na Sul-Americana e o Corinthians já desmobilizado pensando na Copa do Brasil, mas 6 pontos não são suficientes para o Leão escapar. Será preciso pontuar fora de casa.

Com 30 pontos e 5 para sair do Z4, o Leão precisaria de 15 para chegar aos 45, ou 12 pelo aproveitamento atual do 16º.

De toda forma, conquistar 4 vitórias em 5 jogos é uma tarefa muito complicada para um time que só venceu 7 jogos de 32.

Luta pelo G6 (2): Bahia e Botafogo

Meio de Tabela (4): Atlético-MG (2x), Bragantino, Corinthians

Do Z4 (0): Ninguém

2º) Vitória (22,2 de dificuldade)

Palmeiras x Vitória

Bragantino x Vitória

Vitória x Mirassol

Sport x Vitória

Vitória x São Paulo

Legenda: O Vitória vem reagindo na Série A, mas tem tabela díficil Foto: Victor Ferreira/EC Vitória

Os pontos dos adversários do Leão da Barra como mandantes e visitantes somados dão 111, divididos por 5 jogos, a média de dificuldade é de 22,2.

O único jogo acessível do Leão da Barra é contra o Sport. No mais, são 2 times do G4 como adversário e dois na luta pelo G6. A tabela do Vitória é complicada.

Times do G4 (2): Mirassol e Palmeiras

Luta pelo G6 (1): São Paulo

Meio de Tabela (1): Bragantino

Do Z4 (1): Sport

3º) Santos (22 de dificuldade)

Santos x Palmeiras

Santos x Mirassol

Internacional x Santos

Santos x Sport

Juventude x Santos

Santos x Cruzeiro

Legenda: O Santos é o 17º com 33 pontos e está no Z4 Foto: Raul Baretta/ Santos FC

Os pontos dos adversários do Santos como mandante e visitante somados dão 128, divididos por 6 - número de jogos que o Peixe ainda tem - a média de dificuldade é de 21,3. É a tabela mais difícil de todos os times que lutam contra o rebaixamento.

O Santos tem 3 jogos contra times do G4, pegando Palmeiras, Mirassol e Cruzeiro. A tabela balanceia um pouco ao enfrentar 3 confrontos diretos no Z4: Inter, Juventude e Sport.

Times do G4 (3): Palmeiras, Cruzeiro e Mirassol

Confronto direto: (3): Juventude, Sport e Internacional

4º) Juventude (21 de dificuldade)

Juventude x Cruzeiro

São Paulo x Juventude

Juventude x Bahia

Juventude x Santos

Corinthians x Juventude

Legenda: O Juventude é o 18º colocado com 32 pontos Foto: Fernando Alves/ECJ

O Juventude vem reagindo na Série A com dua vitórias como visitante, mas a situação ainda é complicada. A tabela dele prevê um time do G4 e um do G6.

Times do G4 (1): Cruzeiro

Luta pelo G6 (1): Bahia

Meio de Tabela (2): Santos, Corinthians e São Paulo

5º) Grêmio (19,8 de dificuldade)

Grêmio x Vasco

Botafogo x Grêmio

Grêmio x Palmeiras

Grêmio x Fluminense

Sport x Grêmio

Legenda: O Grêmio empatou fora com o Fortaleza e ainda precisa de pontos para se manter na Série A Foto: ISMAEL SOARES / SVM

O Grêmio é o time que precisa de menos pontos dos 6, por já estar com 40. Ele precisa apenas de 3 ou 4, por isso é só não vacilar. Tem um confronto acessível fora contra o Vasco, depois 3 pedreiras da parte de cima da tabela (Palmeiras, Fluminense e Botafogo), e encerra contra o lanterna Sport.

Rivais do G4 (1): Palmeiras

Luta pelo G6 (3): Vasco, Botafogo e Fluminense

Do Z4 (1): Sport

6º) Internacional (19,6 de dificuldade)

Ceará x Internacional

Internacional x Santos

Vasco x Internacional

São Paulo x Internacional

Internacional x Bragantino

Legenda: O Inter é o 15º com 37 pontos Foto: Ricardo Duarte / Internacional

A tabela do Inter mediana, mas a fase do time é muito ruim, em queda livre. O Colorado recebe equipes que pontuam pouco como visitante - Santos e Bragantino - e fora, tem apenas um jogo complicado fora: o Ceará.

Os jogos contra Vasco - em crise - e São Paulo - que joga na Vila Belmiro - pode tornar a tarefa do Colorado menos complicada.

Luta pelo G6 (2): São Paulo e Vasco

Meio de Tabela (2): Ceará e Bragantino

Confronto direto (1): Santos