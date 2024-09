Fortaleza vence partida por 19 a 0 no Campeonato Cearense Sub-13

A equipe Sub-13 do Fortaleza aplicou uma goleada nada convencional sobre o Terra e Mar, em jogo válido pelo Campeonato Cearense da categoria, na tarde desta sexta-feira (6).

O Leãozinho ganhou por incríveis 19 a 0, no CT Ribamar Bezerra. O artilheiro da partida foi Cauê, que fez nove gols. Já o atleta Cauê André fez outros quatro, enquanto Heitor anotou dois. Rael, Yudi, Davi e Thierry Henry marcaram um tento cada.

Com o resultado, o Tricolor assumiu a liderança do Grupo B, com 6 pontos, mas espera o jogo entre Anjos do Céu e Floresta, marcado para este sábado, para confirmar a primeira posição ao fim da rodada.

Apesar de muito elástica, esta não foi a maior goleada do certame, que está apenas na segunda rodada. No jogo de estreia, o mesmo Terra e Mar sofreu uma derrota por 20 a 0 ao enfrentar o Anjos do Céu.

O Terra e Mar é o lanterna do Grupo A, sem pontos ganhos e com 39 gols sofridos em dois jogos disputados.