Fortaleza vence o Botafogo no NBB com grande atuação de Renan Lenz

O Fortaleza conquistou uma grande vitória em cima do Botafogo em mais uma rodada do NBB. As equipes se enfrentaram nesta segunda-feira (20), no Ginásio Oscar Zelaya, no Rio de Janeiro.

O Carcalaion venceu o duelo por 83 a 74. O destaque foi Renan Lenz, que somou 29 pontos, pegou seis rebotes e deu duas assistências.

O resultado deixa o Tricolor do Pici uma posição acima na tabela, agora o time comandado por Flávio Espiga está no 17º lugar. O time carioca fica na 16ª posição.

Os clubes têm as mesmas campanhas no torneio, com seis vitórias e 16 derrotas. O Carcalaio volta a jogar no dia 7 de fevereiro. O duelo será contra o Brasília, no CFO, na capital cearense.