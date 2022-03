Fortaleza vai lançar 'Meu Tricolor de Aço 2: Um Sonho que Liberta' nos cinemas; veja trailer

Quatro anos após o lançamento do primeiro filme "Meu Tricolor de Aço" (BRA/2018), o Fortaleza Esporte Clube parte para um novo passo na sétima arte, lançando um novo longa que deve estrear em breve nos cinemas.

“Meu Tricolor de Aço 2 - UM SONHO QUE LIBERTA" é um longa metragem que promete trazer tudo da fantástica temporada de 2021 do Leão do Pici, que conquistou vaga inédita para Libertadores da América e chegou às semifinais da Copa do Brasil.

Confira trailer

A produção de 2022 é contada através dos olhos de seus principais personagens: comissões técnicas e elenco, corpo de funcionários, direção, além do torcedor.

O filme também terá novos depoimentos, com imagens exclusivas captadas dos momentos marcantes da trajetória. O clube não precisou a data exata do lançamento, mas garantiu que será em breve.