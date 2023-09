Fortaleza tem 56,23% de aproveitamento de jogos de mata-mata em 2023; veja números

O Fortaleza vai disputar o 17º jogo de mata-mata em 2023 diante do Corinthians, no duelo válido pela semifinal da Sul-Americana. Contra a equipe paulista, o Tricolor do Pici vai em busca da segunda final na temporada. Neste ano, a equipe comandada por Juan Pablo Vojvoda acumula 9 vitórias, três derrotas e quatro empates em cinco torneios com este formato. Isso corresponde a 56,25% de aproveitamento.

O Tricolor segue na briga pela vaga inédita na final da Sula. Mas antes a equipe enfrentou jogos decisivos na pré-Libertadores, na Copa do Nordeste, na Copa do Brasil, no Cearense e na Copa do Nordeste.

No Campeonato estadual, o Leão eliminou o Ferroviário na semifinal e conquistou o pentacampeonato diante do Ceará, na final. Nas oitavas da Copa do Brasil, a equipe foi derrotada pelo Palmeiras no jogo de ida e venceu o duelo da volta, mas com saldo de gols insuficiente para avançar de fase.

Já no Nordestão, o Fortaleza passou pelo Tubarão da Barra nas quartas e parou na semifinal da competição após ser derrotado pelo Ceará, que se tornou campeão da disputa. Na pré-Libertadores, o Leão passou pelo Deportivo Maldonado na segunda fase. Na seguinte, acabou eliminado pelo Cerro Porteño.

Com a eliminação precoce da Liberta, a equipe caiu direto nas oitavas da Sul-Americana. Fora de casa, o Tricolor venceu o Libertad por 1 a 0 e, no jogo da volta, empatou na Arena Castelão. Diante do América-MG, nas quartas, a equipe conquistou duas vitórias e se tornou o primeiro time a chegar à semifinal do torneio continental.

O Fortaleza volta a campo nesta terça-feira (26), quando enfrenta o Corinthians no jogo de ida da Sul-Americana. O duelo será às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. A Verdinha FM e o Diário do Nordeste acompanha a partida ao vivo e em tempo real.

Fortaleza em jogos de mata-mata em 2023

Vitórias - 9

Empates - 4

Derrotas - 3

Campeonato Cearense

Semifinal - Ferroviário 1 - 1 Fortaleza/ Fortaleza 4 - 0 Ferroviário

Final - Fortaleza 2 - 1 Ceará/ Ceará 2 - 2 Fortaleza (título)

Copa do Brasil

Oitavas - Palmeiras 3 - 0 Fortaleza/Fortaleza 1 - 0 Palmeiras

Libertadores (Pré)

2ª Fase - Deportivo Maldonado 0 - 0 Fortaleza/ Fortaleza 4 - 0 Dep. Maldonado

3ª Fase - Fortaleza 0 -1 Cerro Porteño/ Cerro Porteño 2 - 1 Fortaleza

Copa do Nordeste

Quartas - Fortaleza 4 - 0 Ferroviário

Semifinal - Fortaleza 2 - 3 Ceará

Sul-Americana