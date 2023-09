Torcida do Fortaleza faz grande festa em embarque do time para enfrentar o Corinthians; veja imagens

O Fortaleza vive um grande momento dentro e fora de campo e isso se reflete no comportamento de sua apaixonada torcida. Na noite deste domingo (24), diversos tricolores se reuniram para apoiar a equipe no embarque para São Paulo, onde o Tricolor enfrenta o Corinthians na terça-feira (26), às 21h30, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Sul-Americana de 2023.

Os tricolores se reuniram em frente ao Pici e lotaram as ruas ao redor da sede do clube. Na saída da delegação para o aeroporto, foram erguidos sinalizadores, que fizeram o "tradicional corredor de fogo". O momento foi divulgado pelo presidente do clube, Marcelo Paz.

Que festa da torcida tricolor na saída do Pici para a delegação do Fortaleza. Muito apoio para a decisão contra o Corinthians! 🦁🔴🔵⚪️ pic.twitter.com/b2CinBWIMe — Jogada (@diariojogada) September 24, 2023

Torcida do Fortaleza vai fazendo a festa ao redor do Pici e segue na expectativa da saída da delegação leonina para o aeroporto.



🎥: Eronildo Brito / SVM pic.twitter.com/WP2knyHIIR — Jogada (@diariojogada) September 24, 2023

A festa continuou na chegada do grupo ao aeroporto. Jogadores, comissão técnica e diretoria foram recebidos com muito calor humano e também se empolgaram. O momento foi divulgado nas redes sociais do clube.

Aeroporto tomado por torcedores do Fortaleza! É o #AeroLaion 🦁✈️ pic.twitter.com/FDFdx9K8Bc — Jogada (@diariojogada) September 24, 2023

Legenda: Bruno Pacheco em embarque do Fortaleza. Foto: Vinicius Palheta / Fortaleza EC

Legenda: Torcedores apoiam o Fortaleza no embarque para a cidade de São Paulo. Foto: Vinicius Palheta / Fortaleza EC

Legenda: Lucas Crispim no embarque do Leão. Foto: Vinicius Palheta / Fortaleza EC

Legenda: Marcelo Paz concede autógrafo para torcedora. Foto: Vinicius Palheta / Fortaleza EC

Legenda: Elenco recebeu o carinho da torcida. Foto: Vinicius Palheta / Fortaleza EC

