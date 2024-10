Fortaleza Sub-20: título cearense e campanha de 2024 com Irlando Gomes e Fabrício Dias

A temporada de 2024 da base do Fortaleza tem colhido frutos muito positivos. A equipe Sub-20 foi campeã cearense depois de oito anos, além de ter feito uma campanha histórica no Campeonato Brasileiro com ida até as semifinais pela primeira vez na história. O FortalezaCast desta semana recebe o capitão do time, Fabrício Dias, e o diretor das categorias de base, Irlando Gomes, que comentam sobre o trabalho, momento e os próximos passos na Fares Lopes, Brasileiro de Aspirantes e Copinha 2025. Dá o play e acompanha o papo!

ACOMPANHE O EPISÓDIO COMPLETO