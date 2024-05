Fortaleza será escoltado em Recife por 23 viaturas e helicóptero

O atentado ao ônibus do Fortaleza no caminho de volta da Arena de Pernambuco até o hotel onde o clube estava hospedado, ocorrido em fevereiro deste ano, motivou a Polícia Militar de Pernambuco a planejar uma escolta reforçada à delegação tricolor para o duelo deste domingo (26), novamente contra o Sport-PE, válido pela semifinal da Copa do Nordeste.

Como time visitante, o Fortaleza será acompanhado de perto, por onde passar, por 30 policiais militares em 23 viaturas e um helicóptero do Grupamento Tático Aéreo (GTA). O esquema especial de escolta pretende evitar que ônibus dos cearenses fique exposto em qualquer parte do translado, evitando que novos ataques por torcedores rivais possam acontecer.

Foi informado ainda que no entorno e nos principais corredores de acesso, além dos terminais integrados e estações de BRT, serão empregados mais de mil policiais, sendo eles oriundos de 13 batalhões de área, uma companhia independente e oito batalhões especializados. A área interna do estádio será patrulhada pelo Batalhão de Choque.

A preocupação com os torcedores do Fortaleza que vão até a Arena de Pernambuco também terão um acompanhamento especial. A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Civil darão apoio nas abordagens aos ônibus vindos do Estado do Ceará.