Fortaleza renova com Thiago Galhardo até o fim de 2025

O Fortaleza anunciou nesta quarta-feira (12), a renovação de contrato do meia-atacante Thiago Galhardo até 31 de dezembro de 2025. Trata-se portanto de uma extensão contratual, já que o vínculo anterior dele era até o final de 2024.

Galhardo é peça fundamental no elenco do Tricolor de Aço. Com 45 jogos, 18 gols marcados e 5 assistências desde da sua chegada ao Tricolor em junho, o atleta também soma o título de Campeão Cearense de 2023, o que valeu o pentacampeonato inédito para o clube.

Legenda: Thiago Galhardo renovou com o Fortaleza até 2025 Foto: THIAGO GADELHA

A renovação até 2025 permitirá Galhardo encerrar a carreira no Fortaleza se assim quiser, como revelou o presidente tricolor, Marcelo Paz.

"É um atleta que desde que chegou no Fortaleza é muito sincero, transparente na comunicação dele. Disse que tinha o desejo de encerrar a carreira em 31 de dezembro de 2025 e o contrato dele era até o final de 2024. É um atleta que chegou ano passado em um momento muito difícil do clube, acreditou na nossa proposta de virada, de fazer ali o que parecia impossível e ele foi um dos líderes daquela retomada do Fortaleza na Série A, que levou a gente até a Libertadores. Com gols, liderança e assistência, com um envolvimento muito grande com o clube, o Galhardo entendeu muito rápido o que é o Fortaleza, o que é a sua torcida, quais são as ambições do clube", disse o mandatário tricolor..

Chegada no Leão

A chegada de Thiago Galhardo no Leão em 2022 foi marcada com boas atuações e gols decisivos para livrar o Fortaleza do rebaixamento da Série A e fazer a arrancada histórica na competição. Marcou 7 gols em 19 partidas contra grandes adversários, como contra o Santos na última rodada, que levou o Leão a disputar novamente a Libertadores.

"Nesse ano também, ele segue com bons números, é um atleta que eu entendo que está na primeira prateleira dos atacantes do futebol brasileiro. Então, é importante ter ele no Fortaleza, tem várias virtudes como atacante, pode também jogar ali um pouco atrás do camisa nove e segue muito bem. Não tem história de lesão, tem muita ambição de jogar, de fazer gol e a gente precisa desse tipo de atleta, que junto com os objetivos do clube estão sempre pensando em algo grande. Então, feliz pela renovação, pela extensão do vínculo e tenho certeza que ele vai seguir fazendo um grande trabalho", concluiu o Presidente Marcelo Paz.