Exclusivo: Galhardo exalta melhor início de ano da carreira e importância do 1º Clássico do ano

Uma das esperanças de gol no ataque do Fortaleza, Thiago Galhardo vem sendo destaque no início de temporada do Tricolor do Pici. Peça importante no time de Juan Pablo Vojvoda desde a segunda metade de 2022, ele segue mantendo seu nome em alta no novo ano e já é artilheiro da equipe com três gols.

O atacante fala com carinho dos seus feitos já conquistados no Leão, além de compreender a importância que carrega para dentro de campo nesse primeiro Clássico-Rei de 2023, que será disputado nesta terça-feira (07) no Estádio Presidente Vargas (PV) pelo campeonato estadual.

"Nós sabemos que para a cidade são duas rivalidades, são duas grandes torcidas, são dois grandes times. A única vantagem que eles têm é o mando, de ser 60 a 40 no estádio, eu achei muito legal essa decisão, parabenizar as pessoas responsáveis. Eu acho justo principalmente por ser no PV, não lembro qual foi a última vez que teve um clássico no PV e é um estádio muito charmoso, é muito bom de se jogar. Então é um clássico que todos querem ganhar, quem ganha passa com muita moral, apesar de que não muda para nós a questão de classificação na tabela. Mas é um jogo que todo mundo quer ir com força máxima e só pensa em vencer, e com a gente não vai ser diferente. Queremos o 100% no Cearense, tem toda a questão do título invicto", destaca.

Ex-Ceará, ele já é velho conhecido desse confonto. Esse será o segundo encontro dele com o antigo clube defendendo as cores do Fortaleza. Experiente e acostumado com jogos grandes, Galhardo relembra os clássicos que já disputou no restante do país, mas faz questão de pontuar o que o Clássico-Rei tem de diferente dos demais: o apoio das torcidas.

"A diferença aqui é a questão da torcida, os mosaicos, a alegria que se leva. Sempre uma torcida vai sair muito feliz e a outra muito triste. A festa na arquibancada para nós jogadores de dentro é muito impressionante. E tem a cobrança, né? vai se aproximando a semana de clássico é bom evitar um restaurante porque vai ser cobrado isso depois. E obviamente se ganha tá liberado fazer tudo, se perde é bom se resguardar por um tempo para poder depois aproveitar em uma segunda chance de reverter isso", afirma.

Melhor início da carreira

Aos 33 anos, Thiago Galhardo já tem uma boa bagagem no futebol. O auge do jogador foi quando defendeu as cores do Internacional em 2020, fez 23 gols no ano e deu 10 assistências. Mas o início dele pelo Fortaleza em 2023 supera o mesmo período disputado pelo Colorado. Em sua autocrítica, é um jogador cada vez melhor.

"Eu acho que o Galhardo ano após ano em carreira é melhor. Acho que venho acumulando números melhores, é meu melhor início de temporada até hoje (...) e creio que se continuar nessa pegada as coisas vão melhorar, até pela confiança, pelo entrosamento e pelo entendimento. Mas posso dizer que ano após ano me vejo melhor, em preparação principalmente mental e física, fora de campo eu tento me preocupar mais porque a idade vai chegando e vai pesando", conclui.

O jogador tem sete jogos até aqui, iniciou três como titular, marcou três gols e deu uma assistência.

Metas para o ano e relação com Vojvoda

Essa será a primeira temporada inteira de Galhardo no Fortaleza. O atleta chegou "de surpresa" em Julho de 2022 e trouxe com ele muito burburilho em relação aos torcedores do Tricolor e também do Ceará, que colocavam o camisa 91 como um possível agente do caos no vestiário de Vojvoda. Teoria que se provou equivocada em pouco tempo.

"Tinha isso de 'ele tem um plano' ou 'o rachador de elenco tá on', mas pra quem convive comigo no dia a dia, que sabe quem é o Thiago e o caráter que tem, nunca colocou em dúvida. Mas o mundo do futebol assim como na vida eu acho que as coisas são muito sujas, mas passe o tempo que passe eu acho que a verdade sempre vem a tona que é o mais importante. E eu nunca mudei por nada nem por ninguém, eu sempre fui o mesmo cara que está hoje aqui (Fortaleza) e esteve dentro de todos os clubes durante toda minha vida nesses meus 33 anos e meio", dispara.

Hoje a relação com a torcida é ótima, e com o treinador também. O atacante comenta um pouco sobre a influência do treinador argentino Juan Pablo Vojvoda dentro do elenco.

"Ele é um paizão para gente, não só para mim, mas para vários outros jogadores ali. Tem alguns que ele já está trabalhando há alguns anos aqui, desde que ele chegou. Ele faz questão de enfatizar o treino, o dia a dia, e a cobrança é igual para todos e isso é muito legal. Eu não posso reclamar de nada porque de fato desde o começo teve o olho no olho. Óbvio que nós, jogadores, queremos jogar em todos os jogos, quando eu fico de fora eu fico louco, eu quero estar em campo, eu quero ajudar. Mas eu acho que tem que ser assim, é uma briga sadia e acho que só quem tem a ganhar é o elenco e obviamente ele que fica muito mais difícil quebrar a cabeça por um lado positivo da coisa", destaca.

Para 2023, as metas pessoais e coletivas já estão traçadas. A expectativa de Galhardo é seguir remando rumo a coisas maiores ao lado do Fortaleza.

"O clube traçou a meta dele e acho que a gente tem que seguir o mesmo pensamento. Final de Cearense, final de Copa do Nordeste, avançar até umas quartas ou semifinais de Copa do Brasil. Eu acho que ser realista com os planejamentos do Fortaleza. Eu que cada ano que passa o Fortaleza cresce muito. Hoje o principal objetivo é entrar na fase de grupos da Libertadores, claro. Mas isso se você for ver é no primeiro, segundo semestre, porque agora no mata-mata final já vai ter fase final de Cearense e Copa do Nordeste. Então temos que ir por etapas, a gente quer o penta, a gente vai ser cobrado por isso se não ganha. Todo mundo quer ser o Bi, todo mundo quer ir pra fase de grupos da Libertadores, todo mundo quer avançar na Copa do Brasil, todo mundo quer fazer um Brasileiro bom. Mas são cinco competições e inúmeros times disputando, tudo muito nivelado, então acho que a gente tem que ir na mesma linha da diretoria. Conseguir o mais adiante possível lembrando que primeiro semestre é entrar na fase de grupos da Libertadores e ser campeão das duas competições", pontua.

O aluno Galhardo

Firmado com casa própria na capital cearense, o jogador não tem planos de deixar Fortaleza tão cedo. E, além do futebol, Galhardo tem outras metas a cumprir em 2023. O atacante revelou que está no último ano da faculdade de Educação Física e que, nas horas vagas, se ocupa com os estudos. O motivo da busca pela formação é para dar exemplos aos filhos.

"Eu não quero que meus filhos tenham argumentos para mim. Sou o único jogador ex concursado, eu vou ter segundo grau completo, eu vou ter uma formação. Então se meu filho falar pra mim que não gosta de estudar eu vou falar 'por que?' ai vai falar 'ah quero jogar bola' vou falar 'tá bom, papai estudou e jogou bola você pode estudar e jogar bola também'. Então é mais por esse pensamento", revela.

Além de aluno universitário, ele também aprendeu a tocar violão. O instrumento virou mais um hobby para o atleta que até compõe as próprias músicas.