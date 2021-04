Fortaleza registra déficit de quase R$ 10 milhões em 2020; veja balanço financeiro

A temporada 2020 foi extremamente complicada para a maioria dos times de futebol do mundo inteiro, e com o Fortaleza não foi diferente. Em decorrência da pandemia da Covid-19, os resultados financeiros do clube foram diretamente afetados. Prova disso é que o Tricolor registrou déficit de quase R$ 10 milhões no exercício do último ano.

O valor negativo é de precisamente R$ 9.787.635,30, já que o clube registrou R$ 77.761.471,57 de receita operacional líquida e R$ 87.549.106,87 de custos e despesas operacionais.

Em comparação a 2019, o resultado teve uma queda enorme, considerando que o Tricolor registrou superávit de R$ 3.444.392,81 no ano anterior, o maior da história do clube.

Valores

Legenda: Sem torcida no estádio, Fortaleza teve queda de arrecadação com sócios-torcedores Foto: Foto: Thiago Gadelha / SVM

A principal fonte de receitas foi proveniente de cotas televisivas, com um total de R$ 24.108.650,70. Em segundo lugar no ranking, o valor referente aos pagamentos dos sócios-torcedores, que totalizaram R$ 11.213.353,05, com uma queda considerável em relação a 2019, em que o valor recebido pelo programa de sócios foi de R$ 18.614.682,19.

A receita gerada pela transferência de atletas foi de R$ 9.613.600,00.

Nas despesas, a grande concentração de despesas ficou no departamento de futebol profissional, com total de R$ 56.656.822,83.

Todos os valores podem ser acessados pelo torcedor através do site Leão Transparente.

Motivos

Legenda: Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, teve de administrar o clube no momento de dificuldade financeira Foto: Foto: Thiago Gadelha

Em documento que apresenta todas as demonstrações contábeis, ao qual do Diário do Nordeste teve acesso, a empresa que realizou auditoria contábil explica que "a temporada de 2020 do Campeonato Brasileiro Série A que deveria ter se encerrado em dezembro/2020 foi concluída apenas em fevereiro/2021, em razão da pandemia do COVID-19, onde parte significativa das receitas de direitos de transmissão de jogos (igualitária, exposição, PPV, premiação e performance) e publicidade estática, somente foram reconhecidas no ano de 2021, assim como os custos e despesas relacionados".

Desta forma, "o resultado ajustado foi bem diferente do apresentado, onde a Administração apurou um superávit aproximado de R$ 7.867.828,17".