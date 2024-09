Fortaleza pode entrar no 'G-4 dos visitantes' da Série A caso vença o Internacional

O Fortaleza aproveita a Data Fifa para focar no próximo jogo da Série A do Brasileiro. Depois de ser derrotado pelo Botafogo fora de casa, o time viaja novamente para encarar o Internacional em Porto Alegre. Melhor mandante da competição, a equipe comanda por Juan Pablo Vojvoda é o sétimo melhor visitante da competição.

Em 25 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Leão do Pici disputou 11 jogos fora de casa. Ao todo, somou 15 pontos em quatro vitórias e três empates, e teve também quatro derrotas. O aproveitamento é de 45%. Já como mandante, o Tricolor está invicto com 10 vitórias e três empates. É o líder no quesito.

O Tricolor é superado nesse quesito pelo líder Botafogo, que é o melhor visitante com 22 pontos ganhos nos domínios adversários. No entanto, o time carioca tem dois confrontos a mais que a equipe cearense, único do G-4 a não estar entre os quatro melhores aproveitamentos fora de casa.

Na sequência, Palmeiras (19), Flamengo (18), Internacional e Atlético-MG (16) e Athletico-PR (15). Todos com mais partidas disputadas como vistante que o Fortaleza. O Furação e o Colorado, no entanto, tem 41,7% e 44,4%, respectivamente, aproveitamento menor que o grupo comandado por Juan Pablo Vojvoda.

Fortaleza e Internacional se enfrentam na quarta-feira (11), a partr das 19h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio.

FORTALEZA COMO VISITANTE

Legenda: Fortaleza enfrenta o Internacional fora de casa na próxima rodada do Brasileiro. Foto: Reprodução/TV Diário

JOGOS DO FORTALEZA EM SETEMBRO