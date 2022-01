Fortaleza oficializa renovação de Romarinho até 2024

O Fortaleza anunciou a renovação de mais um atleta importante do setor ofensivo. O meia-atacante Romarinho prolongou seu vínculo com o Tricolor do Pici até o fim de 2024.

O contrato anterior do atacante terminava em julho de 2022, o que já o deixava livre para assinar um pré-contrato com outra equipe e sair sem custos. Mas, por conta da importância do jogador para o elenco e para a história do clube, ele permaneceu.

Segundo dados do Fortaleza, em 175 jogos, Romarinho marcou 14 gols, deu 11 assistências e conquistou 5 títulos.

Títulos e conquistas

Legenda: Romarinho tem atuado como meia armador no Fortaleza, se posicionando mais na faixa central do campo de jogo Foto: Fabiane de Paula

Além do Nordestão, o potiguar de 27 anos, natural de Ceará Mirim-RN, é campeão brasileiro da Série B e tricampeão cearense (2019-2021).

Também disputou a inédita Copa Sul-Americana pelo Tricolor. Participou da campanha histórica na Copa do Brasil 2021, onde o Leão chegou às semifinais, e obteve e o 4º lugar no Brasileiro 2021, o que garantiu vaga na Copa Libertadores de maneira inédita.

O atacante é o sétimo atleta a renovar com o Tricolor de Aço para a temporada de 2022, que disputará a Copa Libertadores, o Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e a Série A do Brasileiro.