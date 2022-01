Fortaleza lança camisa da Copa do Nordeste 2022; veja fotos

O Fortaleza Esporte Clube apresentou, neste sábado (29), o novo enxoval que será utilizado na disputa da Copa do Nordeste 2022. As camisas Duna (camisa 01) e Falésia (camisa de goleiro) já estão disponíveis para vendas nas lojas Leão 1918 (on-line e presencial).

Os novos mantos buscam trazer referência a paisagem presente em grande parte do litoral cearense e ao céu sem fim guiado pelo mar. Os traços criativos correspondem à ciclogravura, arte 100% cearense que surgiu em 1950 na praia de Majorlândia, no município de Aracati.

“É também uma grande homenagem a nossas belezas naturais, onde nossas dunas e falésias atraem turistas e investimentos para nosso Estado, além de ser reconhecido pela sua beleza. Isso é um dom do nosso povo que consegue, através do nosso chão e da nossa areia, transformar nossa cultura em arte”, afirmou Bruno Bayma, gerente de projetos marca própria do Fortaleza.

O material é comercializado nos modelos femininos (R$ 219,90) e masculinos (R$ 239,90). As linhas juvenil e infantis, com tamanho especial, também foram produzidas para as vendas.