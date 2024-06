Fortaleza negocia venda de Ceballos para a Europa por valor milionário; veja detalhes

O Fortaleza tem negociações em andamento pela venda do zagueiro Brayan Ceballos para o Dínamo Kiev. O Diário do Nordeste apurou que o time ucraniano fez uma proposta pela compra do jogador de 23 anos e que as partes mantém conversas sobre o negócio.

De acordo com informações do jornalista César Luis Merlo, a proposta do Dínamo Kiev seria de 1,5 milhão de dólares (equivalente a cerca de R$ 8 milhões). A equipe ucraniana estaria oferecendo um contrato válido por cinco temporadas para o colombiano.

Legenda: Zagueiro em ação com a camisa leonina diante do Águia de Marabá, pela Copa do Brasil. Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza EC

Brayan Ceballos, de 23 anos, está atualmente emprestado pelo Fortaleza ao Junior Barranquilla, da Colômbia. Com a camisa do time colombiano, Ceballos soma 20 jogos entre as temporadas 2023 e 2024, além de um gol marcado.

Ceballos chegou ao Fortaleza em janeiro de 2022, vindo do Deportes Quindío, da Colômbia. O zagueiro colombiano atuou pelo Tricolor do Pici nas temporadas 2022 e 2023, somando 47 jogos pelo Leão.