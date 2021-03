Fortaleza negocia contratação de atacante Marcos Guilherme, do Internacional

O Fortaleza negocia a contratação do atacante Marcos Guilherme, do Internacional. O objetivo é conseguir um empréstimo até o fim da temporada de 2021.

Em entrevista para a Revista Colorada, o executivo de futebol tricolor, Sérgio Papelin, confirmou a negociação. “Temos interesse e estamos conversando, mas ainda não existe nada fechado”, relatou.

Com 25 anos, o jogador perdeu espaço sob comando do técnico Abel Braga e se tornou reserva. No último ano, participou de 54 partidas e marcou quatro gols.

O vínculo com o Inter é até 2022. A diretoria gaúcha busca liberar o atacante para diminuir a folha salarial do elenco.

Em caso de acerto, será o 5º reforço do Fortaleza no ano. O clube atravessa um momento de reformulação e oficializou três contratações: o atacante Robson, ex-Coritiba, o meia Lucas Crispim, ex-Guarani, e o volante Matheus Jussa, ex-Internacional. Nesta segunda (1º), encaminhou acerto do volante Éderson, ex-Corinthians.

Revelado pelo Athletico-PR, Marcos Guilherme acumula muita experiência como profissional. O atleta tem no currículo passagens pelo São Paulo, além Dinamo Zagreb, da Croácia, e Al-Wheda, da Arábia Saudita.