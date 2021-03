Fortaleza vence América-MG e encaminha acerto com volante Éderson, do Corinthians

O Fortaleza encaminhou a contratação do volante Éderson, do Corinthians. O atleta de 21 anos não seria aproveitado pelo clube e tinha oferta do América-MG. A informação foi publicada inicialmente pelo Futebol Cearense e confirmada pelo Diário do Nordeste.

A proposta do time tricolor é de empréstimo até o fim da temporada de 2021. O jogador é forte na marcação e tem a finalização de longa distância como uma das características.

Com negociação definida, Éderson será o quarto reforço para o ano. A diretoria anunciou também o meia Lucas Crispim, ex-Guarani, o volante Matheus Jussa, ex-Internacional, e o atacante Robson, ex-Coritiba.

O contrato com o Corinthians é encerrado em janeiro de 2025. O volante chegou após passagem de destaque no Cruzeiro, mas perdeu espaço com o técnico Vagner Mancini. Ao todo, fez 25 partidas e marcou três gols.

O Fortaleza entra em campo nesta quarta-feira (3), pela estreia na Copa do Nordeste. Partida é contra o CRB, às 19h30, na Arena Castelão, pela fase de grupos do torneio regional.