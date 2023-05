Fortaleza inaugura nova Sala de Troféus no Centro de Excelência; veja imagens

O Fortaleza Esporte Clube inaugurou mais um projeto estrutural: a Sala de Troféus Presidente Flávio Novais. A obra foi entregue nesta terça-feira (30) como parte do planejamento estratégico.

O ambiente expressa o legado do clube. No espaço, o torcedor leonino poderá conhecer mais da história da equipe, além de visualizar os troféus conquistados, como as recentes taças do pentacampeonato cearense, obtidas entre 2019 e 2023.

Os títulos da Série B do Brasileiro (2018) e da Copa do Nordeste (2019 e 2022) também são expostos. Nos próximos dias, a equipe deve divulgar as instruções para a visitação da torcida.