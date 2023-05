Um retrato da evolução do Fortaleza Esporte Clube

Um mesmo espaço, com diferença de sete anos. As imagens são da Sala de Troféus, mas vão além: retratos da evolução do Fortaleza. Entre 2016 e 2023, o clube se transformou e ascendeu em um crescimento muito além do jogo. No fim, é o reflexo também do fora de campo.

A perspectiva de projeto esportivo existe no clube cearense. Com passos sólidos, a cada ano, o Leão encanta pelos grandes feitos e segue a evolução do ambiente, cada vez melhor para staff, o elenco e a torcida. A Sala de Troféus é um desses símbolos: guarda as glórias e mostra o novo patamar.

Marcelo Paz Presidente do Fortaleza Nós, que vivemos o Fortaleza há bastante tempo, chegávamos na antiga sala e não era uma sala de troféus, tínhamos troféus amontoados. E hoje, o que vocês vão ver é uma coisa sensacional, uma coisa de alto nível. Realmente de dar orgulho a quem fez parte dessa história: jogadores, ex-jogadores, funcionários e os torcedores que vão ter possibilidade de acessar. Temos que louvar muito a nossa história e cada conquista.

O trabalho da gestão, a convicção das ideias, permitiram os últimos capítulos grandiosos, como o G-4 da Série A, o título da Série B e o bicampeonato da Copa do Nordeste. Além de jogos contra o Independiente-ARG e o River Plate-ARG pela Sul-Americana e a Libertadores, respectivamente.

A dimensão sobre o Fortaleza mudou. E a cada nova inauguração ou placar, o torcedor desfruta.

No último balanço financeiro, por exemplo, o clube anunciou superávit de R$ 32,2 milhões - o maior da história do futebol nordestino. Assim, manteve o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, recebeu ofertas para virar uma SAF e firmou a maior folha salarial da história do time.

O momento é de contemplação, de lembrar do calvário da Série C e reconhecer também o status do hoje. Sem nunca esquecer que há margem para mais. O capítulo segue, e o Leão está ávido por história.

Próximas obras previstas pelo Fortaleza

Renovação do setor de Lavanderia

Área de lazer para atletas (com inclusão de piscina e deck)

Conexão entre hotéis de alojamento do Centro de Excelência

Renovação do setor de Fisioterapia

Reformas da área administrativa (integrado com Marketing, Comercial, DP e Contabilidade)

Reforma da cozinha do CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú