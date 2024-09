Fortaleza faz sua estreia no Campeonato Brasileiro de Aspirantes 2024; saiba onde assistir

O Fortaleza faz nesta quinta-feira (26) sua estreia no Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O adversário é o Sport e a bola rola às 16 horas (de Brasília) no gramado do estádio Presidente Vargas. O torcedor pode comparecer ao jogo através do Setor Social com a entrega de 1kg de alimento.

O Tricolor do Pici manda para a competição a equipe Sub-20, que chegou na terceira fase da Copa São Paulo, semifinal do Campeonato Brasileiro e é finalista do estadual. Alguns jogadores que integram a equipe profissional também vão disputar o torneio. O comando técnico fica por conta de Léo Porto.

Histórico recente na competição

O Fortaleza disputou o Campeonato Brasileiro de Aspirantes no ano de 2022 e chegou às quartas de final da competição se classificando em segundo lugar no Grupo D com 11 pontos conquistados. Na fase seguinte foi eliminado para o Fluminense.

Sua melhor campanha no torneio aconteceu no ano de 2021, quando alcançou a semifinal após ter 100% de aproveitamento na segunda fase. Neste ano, o Fortaleza revelou nomes como Hércules, Gustavo Coutinho e Kennedy.

Onde assistir?

A partida terá transmissão ao vivo e com imagens da TV Leão.