Fortaleza está próximo de anunciar zagueiro Marcelo Benevenuto, do Botafogo

O Fortaleza encaminhou a contratação do zagueiro Marcelo Benevenuto, do Botafogo. O acerto é por empréstimo até o fim da temporada de 2021, com o Leão pagando o salário de modo integral.

A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Wellington Arruda e confirmada pelo Diário do Nordeste. O anúncio oficial deve ocorrer nos próximos dias.

Com 25 anos, o jogador Iniciou a temporada de 2020 sendo eleito melhor zagueiro do Campeonato Carioca ao lado de Rodrigo Caio, do Flamengo. Após paralisação do futebol devido à pandemia de Covid-19, Benevenuto caiu de rendimento e foi rebaixado com o elenco do Botafogo para a Série B.

A multa rescisória do atleta é de 15 milhões de euros (cerca de R$ 102 mi), com vínculo até 2023. Pela Estrela Solitária, atuou em 141 jogos, com seis gols.

Vale ressaltar que o Fortaleza também tem acerto com o zagueiro Titi, que atua na Turquia. Assim, as opções do técnico Enderson Moreira para o setor são acrescidas de: Quintero, Wanderson, Jackson e João Paulo.

Leia mais Jogada Coletivo de torcedoras do Fortaleza se posiciona contra contratação de Marcelo Benevenuto