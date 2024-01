Fortaleza envia proposta para o volante Bruno Gomes, do Coritiba, diz jornalista

Em meio a uma possível saída do volante Caio Alexandre, que desperta o interesse de times brasileiros como o Bahia e o Palmeiras, o Fortaleza está de olho no mercado em busca alternativas para o posição. O nome da vez é o volante Bruno Gomes, atleta do Coritiba. De acordo com a jornalista Nadja Mauad, do ge Paraná, o Leão enviou uma proposta de compra para o time paranaense.

Os valores agradaram a diretoria coxa-branca, mas as tratativas seguem arrastadas. Existe, inclusive, a possibilidade de alguns outros atletas do Tricolor serem envolvidos na negociação. Além do Fortaleza, Cruzeiro e Fluminense também demonstraram interesse em contar com o futebol do atleta.

Bruno Gomes, de 22 anos, foi adquirido pelo Coritiba no início de 2023, junto ao Internacional por cerca de R$ 4,5 milhões. O contrato do atleta com o clube é válido até o fim de 2027. O volante é considerado uma peça da equipe titular do Alviverde paranaense. No total, são 63 jogos e quatro gols marcados pelo time de Curitiba.