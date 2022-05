Fortaleza encerra preparação e Boeck diz que Clássico-Rei é "ainda mais" importante pela tabela

O Fortaleza encerrou a preparação para o Clássico-Rei nesta terça-feira (31). No Pici, o técnico Juan Pablo Vojvoda comandou o último treinamento para a partida contra o Ceará, nesta quarta-feira (1º), que já tem mais de 32 mil torcedores confirmados. O goleiro Marcelo Boeck concedeu entrevista coletiva e falou que, pela situação de classificação, este é um jogo ainda mais importante.

"Se tratando de clássico já seria extremamente difícil, ainda mais agora com a colocação que nós estamos. Sabendo de toda a dificuldade e respeito que temos por todos os adversários, mas amanhã é uma grande oportunidade que temos dentro dos nossos domínios. Precisamos pontuar e vencer. Aquilo que for preciso, a gente precisa fazer. Essa concentração, foco e determinação vai ser fundamental. Assim como todos os clássicos. Mas amanhã, mais do que nunca, por tudo aquilo que se tornou o jogo", disse.