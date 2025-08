Fortaleza é um dos quatro times que ainda não venceram como visitante pela Série A

O empate amargo com gol nos acréscimos diante do Corinthians em Itaquera aumentou uma incômoda estatística do Fortaleza como visitante na Série A. O Leão é um dos quatro times que ainda não venceram fora de casa na Série A do Campeonato Brasileiro.

Além do Leão, Juventude, Sport e Vitória, estão no incômodo jejum. Deles, apenas o time baiano não está no Z4, mas próximo, em 15º.

O Tricolor de Aço já fez 8 jogos como visitante, com 4 empates e 4 derrotas, um aproveitamento de apenas 16,7%.

Jejum de jogos

Mirassol 1x1 Fortaleza

Vitória 2x1 Fortaleza

Sport 0x0 Fortaleza

São Paulo 0x0 Fortaleza

Vasco 3x0 Fortaleza

Flamengo 5x0 Fortaleza

Grêmio 2x1 Fortaleza

Corinthians 1x1 Fortaleza

3º pior visitante

A campanha faz com que o Fortaleza seja o 3º pior visitante da Série A, com apenas 4 pontos conquistados. Abaixo dele, estão apenas Sport, com 2 pontos conquistados, e Juventude, ainda sem pontuar fora.

Antes do fim do 1º turno, o Tricolor ainda jogará uma partida fora de casa, contra o Atlético/MG, ainda sem data definida pela CBF.