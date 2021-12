Fortaleza e RB Bragantino concorrem a prêmio de "equipe revelação" da América Latina

A histórica temporada do Fortaleza Esporte Clube na Série A do Campeonato Brasileiro, classificado com antecedência à Libertadores 2022, e na Copa do Brasil, ao alcançar a semifinal da competição, renderam ao clube de Juan Pablo Vojvoda uma vaga no prêmio "equipe revelação" da América Latina no prêmio "Best of América 2021 - 7ª edição", realizado pela "La Pizarra DT", empresa de análise de futebol multiplataforma. O vice-campeão da Copa Sul-Americana Red Bull Bragantino também está entre os concorrentes.

Nominados al "Equipo revelación" de nuestros premios de 2021:



- Colón 🇦🇷

- Fortaleza 🇧🇷

- Plaza Colonia 🇺🇾

- Puebla 🇲🇽

- Red Bull Bragantino 🇧🇷

- New England Revolution 🇺🇲



Para votar por alguno de estos clubes y el resto de las categorías, ingresa aquí: https://t.co/dswEhJAU2d pic.twitter.com/lCWWzTePv7 — La Pizarra del DT (@LaPizarraDelDT_) December 8, 2021

Os feitos do Tricolor do Pici são inúmeros: inédita classificação à Libertadores e à semifinal da Copa do Brasil, além de ser a única equipe da atual edição do Brasileirão a figurar no G6 em todas as rodadas. A equipe leonina concorrerá com Colón, da Argentina, Plaza Colonia, do Uruguai, Puebla, do México, e New England Revolution, dos Estados Unidos, além do RB Bragantino. O Brasil é o único país a emplacar duas equipes na disputa.

Os vencedores serão anunciados no dia 27 de dezembro, por meio das plataformas da La Pizarra DT. A votação é realizada no site da empresa (clique aqui).

Jogadores brasileiros na disputa

O prêmio Best of América 2021 - 7ª edição reúne também jogadores e outras equipes dos países da América Latina. Confira todas as categorias que serão premiadas:

Melhor goleiro

Melhor zagueiro

Melhor lateral

Melhor volante

Melhor meio-campista

Melhor ponta (extremo)

Melhor atacante

Melhor técnico

Melhor atleta sub-23

Melhor jogador

Melhor jogadora

Melhor equipe

Jogador reveleção

Equipe revelação

Legenda: Weverton, do Palmeiras, concorre entre os goleiros Foto: Cesar Greco / Palmeiras

Dentre os brasileiros na disputa, os goleiros Éverson, Weverton e Jean Fernandes (Cerro Porteño) concorrem à premiação. Entre os zagueiros, Léo Ortiz é o único representante. Gustavo Gómez, do Palmeiras, também concorre. Na lateral, Guilherme Arana e Filipe Luís, além de Piquerez, estão na disputa. Allan e Willian Arão disputam entre os volantes. Do meio para frente, Terans, do Athletico-PR, Zaracho, do Atlético-MG, e Raphael Veiga, do Palmeiras, concorrem no meio-campo, enquanto Bruno Henrique, do Flamengo, Nikão, do Athletico-PR, e Artur, do RB Bragantino, disputam entre os pontas. No ataque, Gabriel Barbosa é o único representante do país. Barbieri, Cuca e Abel Ferreira disputam entre os técnicos.