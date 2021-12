Fortaleza é o único time do Brasileirão que ficou todas as rodadas no G-6

Duas palavras definem a campanha do Fortaleza no Campeonato Brasileiro 2021: histórica e incontestável. Com a inédita vaga na fase de grupos da Libertadores, o Tricolor coroou um trabalho muito bem feito e que foi construído com muita regularidade e constância. Prova disso é que o Leão do Pici termina o Brasileirão como o único time que ficou todas as rodadas no G-6.

Com os resultados deste fim de semana, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda já está garantido, no mínimo, na 6ª posição, que foi a "pior" colocação do Tricolor ao longo de toda a competição, na 32ª rodada.

Nem mesmo o campeão Atlético-MG conseguiu esta sequência, já que ficou três vezes fora do G-6, nas rodadas 1 (15º lugar), 2 (9º lugar) e 7 (8º lugar).

Vice-campeão, o Flamengo ficou oito vezes fora do grupo dos seis primeiros, nas rodadas 3 (10º lugar), 4 (7º lugar), 5 (10º lugar), 7 (10º lugar), 8 (11º lugar), 9 (8º lugar), 27 (9º lugar) e 34 (8º lugar).

É simples entender o que isto significa. A campanha que o Fortaleza faz é histórica, com muitos méritos e apresentando uma regularidade impressionante, que é difícil até mesmo para quem briga por título. Foi uma trajetória toda muito bem construída.

Mesmo nos momentos de oscilação (que todo time passa) conseguiu se manter nas primeiras colocações.

Se tem algum time que merece ser premiado com a vaga na Libertadores, é o Fortaleza.