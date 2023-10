Fortaleza é o 13º melhor time do mundo, segundo a IFFHS; veja lista

O Fortaleza é o 13º melhor clube do mundo segundo o ranking da Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS). O time cearense está em uma lista dos melhores clubes do mundo, publicada no último dia 11, referente ao mês de setembro.

O Tricolor de Aço é o o 3º do país na lista, sendo o único nordestino. O Leão está à frente de clubes como Bayern de Munique, Arsenal, Barcelona, Milan e Liverpool

O líder do ranking é o Manchester City, atual campeão da Champions League. No Top 20, são 5 times italianos, 4 brasileiros e 3 da Inglaterra. Já no Top 100, são 61 clubes da UEFA, 30 da CONMEBOL (sendo 11 do Brasil), 8 da CAF (Ásia) e 1 da AFC (África).

Legenda: O Leão de Aço é finalista da Copa Sul-Americana e decide o título no dia 28 contra a LDU Foto: KID JUNIOR

Do Brasil, o melhor é o Flamengo (6º), seguido por Palmeiras (8º), Fortaleza (13º), São Paulo (15º), Fluminense (21º), Botafogo (30º), Corinthians (31) e Bragantino (45º).

O Leão tem 207 pontos no Ranking, oriundos da grande participação na Copa Sul-Americana, na qual é finalista para enfrentar a LDU no dia 28 às 17 horas, em Punta Del Este, no Uruguai. O time equatoriano, adversário na finalíssima, é o 55º com 149 pontos.

Os 15 melhores times do mundo segundo a IFFHS

1 - Manchester City (304 pontos)

2 - Real Madrid (291)

3 - Internazionale (254)

4 - Porto (249)

5 - Al Ahly (248,5)

6 - Flamengo (234)

7 - Manchester United (214)

8 - Palmeiras (213)

9 - Fiorentina (211,5)

10 - Napoli (211)

10 - RB Leipzig (211)

12 - PSV Eindhoven (210,5)

13 - Fortaleza (207)

14 - Bayern Munich (203)

15 - São Paulo (200)