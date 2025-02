Fortaleza divulga seletivas para as categorias de base

O Fortaleza divulgou, na última quinta-feira (6), as datas e horários das seletivas para as categorias de base para o ano de 2025. As avaliações vão da categoria Sub-8 ao Sub-15 e pela primeira vez contará com seletiva exclusiva para o futsal.



A primeira seletiva acontecerá ainda no mês de fevereiro, para as categorias Sub-8 ao Sub-11 do futsal. As demais informações de data, horário e local serão divulgados ao decorrer do ano, juntamente ao link de inscrição através do perfil “Fortaleza Esportes”, no Instagram.



As avaliações para o futebol das categorias Sub-10 ao Sub-15 serão distribuídas entre os meses de março e setembro. Os atletas que se inscreverem terão que apresentar um eletrocardiograma com laudo, atestado médico, comprovante de vacinação e RG no dia da seletiva.



CONFIRA O CALENDÁRIO DAS SELETIVAS







*Sob supervisão de João Bandeira Neto