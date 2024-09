Fortaleza contrata joia equatoriana no último dia da janela de transferência

O Fortaleza acertou a contratação do volante equatoriano Jairo Reyes, de 18 anos. O Diário do Nordeste apurou que o jovem atuará inicialmente na equipe sub-20 do Tricolor do Pici e não no time profissional, comandado por Juan Pablo Vojvoda.

O vínculo definitivo entre Jairo Reyes e Fortaleza já foi inclusive registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), na tarde da última segunda-feira (2), último dia da janela de transferências.

Jairo Reyes foi formado nas categorias de base do Independiente del Valle e fez sua estreia como profissional na temporada 2023. Ele acumula jogos pelas seleções de base do Equador, tendo disputado o Sul-Americano Sub-17 e a Copa do Mundo Sub-17.

Natural de Guayaquil (EQU), Jairo Reyes nasceu no dia 7 de janeiro de 2006 e mede 1,77 m de altura, pesando 74 kg.