Conheça Jairo Reyes, volante do Fortaleza tido como promessa sul-americana; veja relatório

O Fortaleza efetuou a contratação do volante equatoriano Jairo Reyes, de 18 anos, para as categorias de base. O atleta foi revelado pelo Independiente Del Valle-EQU e chega em definitivo. O detalhe: o meio-campo é avaliado como um das grandes promessas do futebol sul-americano.

A avaliação é da empresa holandesa especializada Target Scouting, que monitora promessas no futebol de todo o mundo. No documento são apontados pontos fortes e limitações do jovem jogador.

Na conclusão, o dossiê ressalta que Reyes tem potencial “para se tornar titular do Independiente del Valle-EQU ou ser comprado por um clube europeu”, com aspectos para ser um “grande box-to-box”.

Legenda: O volante Jairo Reyes é uma das promessas da seleção do Equador Foto: Confederación Sudamericana de Fútbol / Flirck

Pontos Fortes | Relatório da Target Scouting

Com 1,77m, Jairo Reyes tem uma boa constituição para um volante. Tem um físico muito bom, exibindo boa força em duelos defensivos. O jovem equatoriano tem uma explosão de velocidade e boa velocidade em longas distâncias. É um meio-campo móvel, sendo capaz de usar fintas rápidas e mudar de direção rapidamente. Além de apresentar um bom alcance de salto em duelos aéreos.

Reyes jogou como um único volante ou como um dos dois volantes. O equatoriano é eficaz na posse de bola na 1ª fase, com a visão e a técnica para progredir o jogo por meio de passes de quebra de linha, ao mesmo tempo em que é capaz de assumir e driblar os oponentes. Ele gosta de usar fintas rápidas para evitar pressão e tira a bola da pressão muito bem, com um bom primeiro toque. Reyes tem uma técnica de passe longo boa, sendo capaz de alternar o jogo, mas também encontrar corredores por trás com ótimos passes por cima. O volante também é um bom portador da bola.

Pontos vulneráveis | Relatório da Target Scouting

Defensivamente, pode ser vulnerável em duelos defensivos 1x1 quando um oponente corre para ele, pois é muito desatento, o que o faz parecer lento. Devido às táticas do Independiente del Valle, pode ser arrastado para fora da posse de bola, mas esse não foi o caso na seleção do Equador Sub-17.

Importância do Scout

Legenda: O meia venezuelano Kervin Andrade é uma das grandes promessas do Fortaleza Foto: Leonardo Moreira / Fortaleza

A presença de Jairo Reyes é um exemplo da força do Centro de Inteligência do Fortaleza (CIFEC), que consegue monitorar atletas sul-americano e atrair jovens para a equipe principal, investindo na transição do Sub-20 ao profissional, como com o meia venezuelano Kervin Andrade, hoje uma peça de destaque do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda.

Assim, realiza um aporte financeiro alto em uma peça de grande potencial, mas aposta na evolução e no retorno esportivo e econômico a longo prazo. No fim, é a oportunidade de destravar um mercado e acelerar a integração ao time principal. Em 2024, no Brasileirão Sub-20, o Leão está na semifinal.

O volante Kauan, de 18 anos, também entra nesse escopo. O atleta foi comprado junto ao Goiás.