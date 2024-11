Fortaleza confirma lesão do volante Pedro Augusto, desfalque contra o Juventude

Pedro Augusto, meio-campista do Fortaleza, é desfalque confirmado pelo clube na partida deste sábado (2), contra o Juventude, pela Série A do Brasileirão 2024. Ele sofreu uma pubalgia e está em tratamento no departamento médico.

Além dele, seguem no departamento médico o meio-campista Lucas Sasha, com um edema muscular na panturrilha direita, e o zagueiro Tomás Cardona, com um edema muscular na coxa esquerda.

Diante destas ausências, Juan Pablo Vojvoda escalou a seguinte equipe titular: João Ricardo; Brítez, Kuscevic, Titi e Mancuso; Rossetto, Hércules e Martínez; Marinho, Moisés e Lucero.