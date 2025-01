Fortaleza busca novo patrocinador máster após fim de contrato com Novibet

O contrato do Fortaleza com a Novibet, casa de apostas que era a patrocinadora máster do clube, encerrou no último dia 10 de janeiro. Desde então, a marca não tem mais ocupado espaço no uniforme do clube, que agora busca um novo patrocinador.

O Diário do Nordeste apurou que o clube está agora no mercado, negociando com possíveis novos patrocinadores, e que espera anunciar em breve um novo contrato de patrocinador master, que deve ser mais uma vez uma casa de apostas.

O acordo de patrocínio da Novibet foi anunciado pelo Fortaleza em março de 2023. O contrato era válido até o dia 10 de janeiro de 2025 e configurava o maior contrato de patrocínio da história do clube, de cerca de R$ 35 milhões.

Nos últimos dias, já foi possível perceber a ausência da marca da Novibet nos uniformes dos jogadores do Fortaleza. O clube deve atuar contra o Moto Club, nesta quinta-feira (23), com uma mensagem do programa de sócio-torcedor no centro da camisa.